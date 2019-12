Esteban Ocon non nasconde le proprie ambizioni per il campionato di Formula 1 2020, nel quale affiancherà Daniel Ricciardo nel team Renault.

Dopo una stagione passata da terzo pilota Mercedes, nel 2020 Esteban Ocon avrà l’occasione di tornare a correre in Formula 1. La Renault ha deciso di ingaggiare lui per sostituire Nico Hulkenberg. Un driver francese in un team francese.

Il 23enne nato a Evreux ha firmato un contratto biennale e dovrà dimostrare di meritarsi quel sedile. Avrà un confronto con un compagno forte come Daniel Ricciardo e punterà ad essere all’altezza. Ocon tra il 2016 e il 2018 ha già corso in F1 con Manor e Force India conquistando 136 punti in 150 GP disputati.

Formula 1, Ocon ambizioso per il 2020 in Renault

Il pilota francese a RMC ha parlato del suo approdo in Renault e non ha nascosto di avere ambizioni importanti: «Non sono affatto deluso di tornare in F1 con la Renault invece che con la Mercedes. Sono in un team francese che ha grandi ambizioni di tornare in alto. Non c’è delusione per il cambiamento fatto. Anzi, ne sono contento. La squadra nel 2020 vuole fare meglio che nel 2019, l’obiettivo è migliorare per avvicinarci ai tre top team».

Ocon crede nel progetto Renault ed è convinto di poter ottenere buoni risultati nel prossimo campionato di Formula 1: «Il mio obiettivo personale è quello di salire sul podio durante la stagione. Penso che se potremo farlo, significherà che abbiamo fatto un grande passo avanti».

L’ex driver Force India era stato in ballo per sostituire Valtteri Bottas in Mercedes nel 2020. Tuttavia, la scuderia di Brackley ha poi deciso di confermare il finlandese. Ocon comunque ha trovato un’altra sistemazione e spera di riuscire a dimostrare di saper ottenere piazzamenti importanti.