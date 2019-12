La scuderia Alpha Tauri, ex Toro Rosso, presenterà la propria monoposto per il campionato Formula 1 2020 il giorno 14 febbraio in Austria. Tre giorni dopo la Ferrari.

Tra le novità del campionato di Formula 1 2020 ci sarà il nuovo nome del team Toro Rosso, che diventerà Alpha Tauri. La proprietà Red Bull ha deciso il cambio di denominazione per un’operazione di marketing volta a sponsorizzare il proprio marchio di moda.

La scuderia continua ad avere sede in Italia a Faenza (Ravenna), la monoposto della prossima stagione sarà presentata in Austria. Di oggi l’annuncio ufficiale che la macchina verrà svelata nella città di Salisburgo il 14 febbraio, nella giornata di San Valentino. Tre giorni prima, invece, sarà la Ferrari a mostrare al mondo la propria vettura 2020.

Alpha Tauri e Ferrari sono le uniche due ad aver ufficializzato le proprie date di presentazione delle monoposto. Prossimamente anche altre scuderie dovrebbero man mano comunicare quando sveleranno le rispettive auto.

L’ex Toro Rosso pure nel 2020 avrà Pierre Gasly e Daniil Kvyat come piloti. Entrambi sono riusciti ad andare a podio nel corso dell’ultimo campionato di F1. Il francese ce l’ha fatta in Brasile, mentre il russo in Germania. Risultati non facili da ottenere, visto che ci sono squadre più forti, però a volte nei GP capitano circostanze che possono essere sfruttate per conquistare piazzamenti solitamente impensabili. Chissà se anche nella prossima stagione il team di Faenza ci riuscirà…