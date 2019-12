Diletta Leotta, che incanto: le pose bollenti infiammano il web

Diletta Leotta è uno dei personaggi del momento, non passa giorno che in tv o sui social non si parli di lei. La giornalista sportiva e volto di Dazn, oltre ad essere particolarmente talentuosa nel suo lavoro, è anche una bellissima donna. Con i suoi capelli biondi, i suoi occhioni, i suoi lineamenti incredibili e le sue curve mozzafiato, sa sicuramente come far impazzire i suoi amati followers. Basta uno sguardo ammiccante ed una posa sensuale per far perdere la testa ai suoi ammiratori.

Le pose sexy della bella Diletta

Basta veramente poco: un vestitino più sensuale, un modo in particolare per accavallare le gambe, la testa piegata all’indietro e i capelli biondi che le ricadono morbidi sulle spalle. Basta un gesto, un istante per trasformare una semplice foto in uno scatto sexy destinato a diventare virale. Così, oltre ad essere amatissima nel suo lavoro, lo è diventata anche sui social: è come se avesse una sorta di doppia vita, di doppia personalità. C’è chi non segue il calcio e il suo lavoro ma non si perde neanche una sua foto. Ha saputo sfruttare bene la sua bellezza, giocarsi i suoi punti di forza ed è diventata in pochissimo tempo uno dei volti più amati non soltanto della televisione, ma anche dei social. Ogni volta che pubblica una foto raggiunge il picco di likes e tantissimi commenti di apprezzamento, da parte sia di uomini che di donne.

Tra l’altro, la nota giornalista sportiva, spende tantissimo tempo in palestra: tra le sue tante passioni c’è quella per la ginnastica. Diletta trascorre la maggior parte del suo tempo libero dal lavoro in palestra, ad allenarsi e a mantenere in forma il suo fisico mozzafiato. Pubblica spesso sul suo profilo Instagram scatti dei suoi allenamenti: anche con la tuta da ginnastica rimane uno spettacolo della natura.