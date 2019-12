Comprare i farmaci online, magari in periodi di saldo può essere estremamente vantaggioso per il consumatore. Anche il settore dei farmaci risponde alle logiche dei moderni marketplace.

Il consumo dei medicinali ha mostrato negli ultimi 14 anni un andamento crescente. In particolare, il rapporto 2018 sull’utilizzo dei farmaci in Italia realizzato dall’Aifa – l’Agenzia Italiana del Farmaco, l’incremento è stato del +28,1%.

Infatti, la spesa complessiva degli Italiani per l’acquisto di prodotti farmaceutici è stata di 8.379 milioni di euro, in aumento del +3,8% rispetto al 2017.

Secondo l’Aifa però anche i prezzi dei farmaci sono in aumento del 23,1%.

Leggi anche —> Manovra 2020, stangata. Le 5 tasse che non ti faranno arrivare a fine mese!

Come risparmiare sulla spesa dei farmaci?

L’offerta di farmaci generici on line e i relativi acquisti stanno sempre più aumentando.

Un’analisi delle intenzioni di acquisto degli e-consumer italiani ed europei relative a farmaci e medicinali «Farmaci da banco» a cura di Idealo, il portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa, rivela che sugli acquisti online ci sono significative oscillazioni di prezzo a seconda del momento dell’anno preso in considerazione.

Certamente il fatto di poter confrontare i vari prezzi relativi ai medesimi prodotti, vantaggio tipico dell’acquisto online, già di per sè permette un risparmio.

In ogni caso, pare che i farmaci che consentono il risparmio massimo medio maggiore siano gli antistaminici che a giugno possono essere acquistati anche al 31,8% in meno rispetto al mese meno conveniente (Settembre).

Giugno quindi è un pò il black month per l’acquisto dei farmaci. Ma non solo gli antistaminici ma anche gli antidolorifici, con un risparmio del -19,9%, i farmaci per il diabete (-19,6%) e i farmaci cardiovascolari (-18,2% sul prezzo medio mensile più alto della categoria).

Sempre secondo i dati di Idealo, i mesi in cui gli e-consumers fanno maggiormente ricerche di medicinali sono gennaio, maggio, marzo e febbraio ma è a dicembre che la domanda è più alta visto che i prezzi sono alle stelle.