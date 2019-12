Chiara Ferragni, pioggia di polemiche: “Picchia il suo cane”

Chiara Ferragni è uno dei volti più amati del mondo dei social. Da quando si è sposata con il rapper Fedez e ha avuto un figlio con lui, la loro è diventata una delle famiglie più amate dell’ultima generazione. Il piccolo Leone cresce a vista d’occhio ed è una piccola star sul web, non ha ancora due anni e già ha conquistato tutti con i suoi riccioli biondi e i suoi occhioni azzurri.

Nelle ultime ore sui social è scoppiata una polemica perché Fedez ha messo delle storie su Instagram in cui ha ripreso sua moglie Chiara mentre giocava con Leo e la loro cagnolina, Matilda. A un certo punto Leo e la cagnolina bisticciano tra loro, fino a che il cagnolino, arrabbiato, non salta addosso a Leo facendolo cadere a terra. Alla fine del video si vede Chiara riprendere Matilda dandole un piccolo schiaffo sul viso. Questo è stato motivo di polemiche nelle ultime ore, tutti hanno cominciato a lamentarsi per il brutto trattamento della fashion blogger nei confronti del suo cane. Lei stessa è stata poi, in seguito, a rivelare su Instagram di aver messo Matilda in punzione per quanto fatto a Leo.