Le BMW di utlima generazione stanno ricevendo massicce griglie, e non c’è nulla da fare per fermare questo trend.

In realtà, un rapporto di ‘Autocar‘ suggerisce che la gente non vuole fermare questa tendenza, almeno secondo BMW. Il magazine cita il vicepresidente senior del Product Management di BMW, Peter Henrich, secondo il quale il feedback relativo all’implemento di griglie frontali così grandi “è stato molto positivo”.

Questa è una dichiarazione audace considerando la quantità di commenti negativi che fanno riferimento alla griglia “larger-than-life” per veicoli come la X7 e la prossima Serie 4. Tuttavia, siamo ansiosi di saperne di più su questo feedback. Stiamo parlando degli attuali clienti BMW? Un’indagine generale sui vari forum online BMW e sale digitali pieni di appassionati di questo marchio?

Possiamo dire senza dubbio che, nelle nostre attività quotidiane abbiamo incontrato più persone a cui non piace il passaggio di BMW verso la griglia più grande, specialmente su auto come le prossime M3 e M4.

Tuttavia non tutti i veicoli BMW sono creati allo stesso modo, e la grande griglia sembra funzionare meglio in alcune applicazioni. La X7, ad esempio, sembra certamente “indossare” la griglia meglio di quello che abbiamo visto finora sui rendering della Serie 4 e sulle foto trapelate. A tal fine, Henrich ha fatto notare che diversi modelli BMW hanno un posizionamento individuale nella gamma dell’azienda.

“Alcune auto sono più estroverse, più audaci di altre perché hanno messaggi diversi da trasmettere“, ha detto Henrich, secondo quanto riportato da ‘Autocar‘.

Questa affermazione sembra lasciare la porta aperta per quanto riguarda il linguaggio progettuale dell’azienda, in particolare per quanto riguarda la grande griglia.