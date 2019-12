Anche se ce ne sono stati altri prima – come la Suzuki X-90 del 1995 – la BMW X6 lanciata nel 2008 è generalmente considerata come il creatore de facto del segmento coupé-SUV.

Da allora, i bavaresi hanno esteso il loro portfolio Sports Activity Coupé (SAC) per includere la più piccola X4 e l’entry-level X2, mentre altre case automobilistiche hanno iniziato a seguire la ricetta messa a punto da BMW.

In un’intervista rilasciata ad ‘Autocar‘, il responsabile del design di Audi, March Lichte ha elogiato la BMW per aver creato un nuovo segmento che fonde coupé e crossover, ma ammette di non essere un fan dei modelli “X”: “Ho un grande rispetto per BMW per aver avuto l’idea di coniugare una coupé con un SUV ma, onestamente, non mi piace”.

Ha continuato dicendo che Audi ha passato del tempo a capire come potrebbe rendere il mashup coupé-SUV “ancora più attraente“, citando la recente presentazione della E-Tron Sportback che è il risultato dei loro sforzi. Lichte ha spiegato come è nato lo stile della coupé-SUV, prendendo la parte inferiore della E-Tron in stile convenzionale e collocandovi sopra il tetto della A7 Sportback in un processo di progettazione che ha descritto come “molto semplice“.

Qualcuno potrebbe dire che il segmento coupé-SUV non è più una nicchia, visto che molte case automobilistiche hanno lanciato diversi modelli per seguire BMW. Prendiamo ad esempio Mercedes con il GLC e GLE “coupé”, mentre la Porsche ha ora una Cayenne Coupé nel suo portfolio. Audi ha in catalogo un secondo modello che cerca di fondere i due stili di carrozzeria con la Q8, che è meccanicamente collegata alla Lamborghini Urus che rientra nella stessa categoria. Inoltre, la Q3 Sportback va contro la X2.

Anche i marchi più tradiizonali hanno ormai imboccato la strada delle coupè-SUV, con Renault che lancia la sua Arkana mentre Volkswagen ha anche presentato un “SUV Coupe Concept” per il mercato cinese. Degna di nota è anche Toyota e la sua C-HR che ha ricevuto un lieve aggiornamento qualche mese fa.