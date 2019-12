Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 08:00 del 18 dicembre 2019 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

Mercoledì 18 dicembre si registrano code e rallentamenti su strade e autostrade italiane. Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Situazione autostradale aggiornata alle ore 08:00

Milano

A4 Milano-Brescia (Km 160.4 – direzione: Torino) Coda di 4 km tra Dalmine e Trezzo

A4 Torino-Brescia (Km 128 – direzione: Trieste) Coda tra Nodo di Pero e Cormano

A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) Code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa

A8 Milano-Varese (Km 0 – direzione: Milano) Coda tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste

A8 Milano-Varese (Km 8.1 – direzione: Milano) Code a tratti tra Busto Arsizio e Lainate

A9 Lainate-Como (Km 10.7 – direzione: Lainate) Code a tratti tra Saronno e Bivio A9/A8 Milano-Varese.

Genova

A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 20 – direzione: Gravellona Toce) Coda di 2 km tra Masone e Ovada per incidente.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) Tratto Chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Firenze

A11 Firenze-Pisa nord (Km 6 – direzione: Firenze) Code a tratti tra Prato Ovest e Bivio A11/A1 Milano-Napoli

A11 Firenze-Pisa nord (Km 0 – direzione: Firenze) Coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola

A1 Firenze-Roma (Km 329.5 – direzione: Napoli) Coda di 2 km tra Incisa – Reggello e Valdarno per veicolo in avaria.

Roma

A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) Coda di 5 km tra Inizio Complanare e Bivio A24/Tangenziale est RM

Complanare Tratto Urbano A24 (Km 3 – direzione: Tangenziale est) Coda di 1 km tra Svincolo di Tor Cervara e Svincolo di Via Togliatti

Napoli

Tangenziale Napoli (direzione: Allacc. diramazione Capodichino) Coda in entrata a Vomero verso Allacc. Diramazione Capodichino

Tangenziale Napoli (direzione: Pozzuoli) Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli.