Toto Wolff ha spiegato il proprio punto di vista sulla Formula E ora che la Mercedes è presente nel campionato sia come motorista che come team.

Toto Wolff da questo finale di 2019 avrà un occhio di riguardo per la Formula E dove farà il proprio esordio il team Mercedes. In verità il manager austriaco ha sempre guardato con attenzione a questa categoria vista la presenza della moglie a capo del team Venturi.

Come riportato da “Motorsport.com”, il team principal della Mercedes ha così dichiarato: “L’esperienza in Arabia Saudita mi è piaciuta, non ero mai stato lì e il nostro debutto in Formula E era molto speciale. Il pubblico è stato fenomenale e non mi aspettavo di vedere il paese rispondere così”.

Wolff: “De Vries ha dato un grande contributo”

Wolff ha poi proseguito: “Le gare qui sono molto diverse di quelle della Formula 1. Nick de Vries ha contribuito notevolmente alle prestazioni della squadra, è molto maturo e grazie al suo modo di essere come persone e come pilota è stato in grado subito di adattarsi molto bene alla squadra con Stoffel”.

Infine l’austriaco ha così concluso: “C’eravamo fissati degli obiettivi e delle aspettative e li abbiamo superati. Per me la Formula E è come Mario Kart, ma con veri piloti. Per me va bene però e bisogna dargli una possibilità”.

Antonio Russo