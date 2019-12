Smettere di russare, tutti i rimedi per curare una patologia piuttosto fastidiosa: ora si può, scopriamo come

In molti russano durante il sonno, una vera e propria patologia, molto fastidiosa. Per noi e per le persone accanto a noi. Ci sono anche problemi collegati alla nostra salute da non sottovalutare. Si stima che una persona su quattro russi durante il sonno, la maggior parte uomini. Con un peggioramento con l’avanzare dell’età: da giovani solo il 20% delle persone russano, arrivando fino intorno ai 60 anni quando il 60% degli uomini, addirittura, russa.

Tecnicamente, il fenomeno si origina da un fastidio nelle vie respiratorie. La posizione della lingua nel palato ostacola la respirazione, così l’aria che vibra nella laringe porta all’emissione del fastidioso suono. Le cause possono riguardare un’alimentazione eccessivamente calorica o un consumo ingente di alcolici, ma anche lo stress. Occorre dunque, per smettere di russare, seguire una dieta sana, mangiando cibi leggeri a cena. Aiutare la digestione con una tisana, magari una camomilla, può aiutare, così come aiutare le vie respiratorie tramite spray. La posizione del sonno di fianco, inoltre, aiuta a contenere il fenomeno.