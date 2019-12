Live Non è la D’Urso, rissa sfiorata tra Parietti e Mughini: bufera in studio

C’è stato un durissimo scontro a Live Non è la D’Urso tra Alba Parietti e Giampiero Mughini, che si sono ritrovati faccia a faccia per la prima volta dopo essersi attaccati via social e con una telefonata nella trasmissione della Balivo. i due, dopo un’inizio pacato, hanno cominciato a litigare. Subito dopo che Mughini ha detto: “non potrà mai esserci uno scontro tra di noi perché a questo livello non scenderò mai”. Hanno poi cominciato a litigare sulla seconda guerra mondiale e Mughini ricorda che questa loro diatriba è cominciata da Maurizio Costanzo Show, quando secondo lui la Parietti ha detto cose sulla Resistenza inconcepibili.

Alba ha replicato, mostrando dispiacere per questo mancato chiarimento e lui l’ha zittita: “Sta’ zitta, sei il nulla. Io però non sono stato sotto ai ferri di un chirurgo del silicone”. Alba, a queste accuse, non ha resistito più. Non ha mai fatto mistero dei suoi ritocchini e non vuole che la gente la discrimini per questo. “Sei un violento e misogino con aspirazioni da soubrette dovresti vergognarti”.