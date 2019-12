Nell’informativa dei carabinieri che indagano sull’omicidio di Luca Sacchi è emerso che i rapporti tra la fidanzata Anastasia e la famiglia della vittima si erano incrinati da tempo.

Nuovi dettagli emergono dalle indagini degli inquirenti sulla vicenda legata alla morte di Luca Sacchi, il giovane ucciso a Roma il 23 ottobre davanti al pub John Cabot con un colpo di pistola alla testa. Come riporta la redazione de La Repubblica, sembra che i rapporti tra la fidanzata del giovane personal trainer, Anastasia Kylemnyk, e la famiglia di quest’ultimo si fossero incrinati negli ultimi mesi. Questa circostanza è emersa nella nuova informativa dei carabinieri del Nucleo Investigativo sull’omicidio di Sacchi. Da quanto scritto dai militari dell’Arma è emerso anche che Luca si arrabbiava con la fidanzata perché quest’ultima faceva uso di sostanze stupefacenti.

Leggi anche —> Luca Sacchi, la trattativa prima dell’omicidio: “Vado, prendo l’erba e te la porto qua”

Omicidio Luca Sacchi: l’informativa dei carabinieri che si stanno occupando del caso

I rapporti tra Anastasia Kylemnyk, fidanzata di Luca Sacchi, e la famiglia di quest’ultimo sembra si fossero incrinati da alcuni mesi. Questo è quanto sarebbe emerso, secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano La Repubblica, dalla nuova informativa dei carabinieri del Nucleo Investigativo sull’omicidio del giovane personal trainer, ucciso con un colpo di pistola lo scorso 23 ottobre davanti al pub John Cabot di Roma. La circostanza emergerebbe nello specifico da un’intercettazione di una conversazione tra Anastasia ed un’amica dello scorso 3 novembre. L’amica, riporta Repubblica, chiederebbe alla fidanzata della vittima: “Stai dalla famiglia di lui?” e Anastasia risponde: “No, no io ho scritto al fratello tutti questi giorni, non mi ha mai risposto“. La conversazione prosegue: “Poi quella c’ha una famiglia piena di calabresi ignoranti, non si sa da dove vengono” e ancora: “La madre di Luca non ha mai lavorato, non ha mai fatto nulla“. Nell’intercettazione riportata nell’informativa si legge che Anastasia, riporta Repubblica, avrebbe aggiunto parlando con l’amica in merito al ristorante della famiglia Sacchi: “Sò tutte carucce comunque tutti carini, pure il padre de Luca è carino lei è ‘na cozza, ‘na botte dò cazzo va“. “Nella lunga conversazione – scrivono i carabinieri nell’informativa – appare evidente che Anastasia prova un forte astio verso tutti i familiari di Luca” ed il dialogo “di nessun interesse per le indagini, evidenzia i degenerati rapporti tra Anastasia e la famiglia Sacchi. Verosimilmente peggiorati ulteriormente dopo la morte di Luca Sacchi“. Nell’informativa dei carabinieri sarebbe emerso, come riporta Repubblica, un altro particolare: Luca litigava con la fidanzata perché quest’ultima “fumava le canne“. “In vacanza Concetta Galati (la madre di Sacchi) e il marito Alfonso Sacchi – scrivono i militari dell’Arma che si stanno occupando del caso- erano andati a prendere il figlio Federico Sacchi presso un appartamento in uso a Giovanni Princi. Al loro arrivo si era affacciato solo il figlio Luca. Poi, dal figlio Federico la Galati aveva appreso che quella sera Anastasia, Giovanni Princi e Clementina Florentina Burcea stavano fumando canne e per tale ragione il figlio Luca si arrabbiava con loro“. “Poi, in un’altra occasione, – si legge nell’informativa riportata da Repubblica– sempre in vacanza, andammo a prendere mio figlio Federico lì dove abita Princi e si affacciò solo Luca. Mi raccontò poi mio figlio Federico che Anastasia, Princi e la fidanzata fumavano canne e Luca si era arrabbiato“. Infine dall’informativa, depositata oggi dal pubblico ministero Nadia Plastina al tribunale del Riesame, emerge che la fidanzata del giovane personal trainer non frequentava da settembre casa Sacchi: “Concetta Galati ha riferito al figlio Luca quanto appreso da Federico e, probabilmente a causa di ciò, Anastasiya si era risentita. La teste associa quest’ultimo episodio al fatto che da settembre scorso Anastasia non ha più frequentato la loro casa. Infatti, il figlio Luca per incontrare la fidanzata, usciva dopo cena, contrariamente alla loro abitudine di restare in casa. Aggiunge poi -riporta Repubblica – che alla sua richiesta di chiarimenti il figlio Luca le aveva risposto ‘mamma tu sei sempre nervosa ecco perché non viene’“.

Leggi anche —> Omicidio Luca Sacchi, testimone oculare inizia a raccontare la verità

Leggi anche —> Omicidio Luca Sacchi: Anastasia aveva una relazione con un altro protagonista della vicenda