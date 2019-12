Andrea Iannone sul proprio profilo ufficiale Instagram ha replicato alla notizia riguardante la sospensione decisa dalla FIM dopo un esame antidoping positivo.

Oggi è arrivata una brutta notizia ad Andrea Iannone, sospeso temporaneamente dalla FIM per positività ad un controllo antidoping effettuato in occasione del Gran Premio della Malesia.

Un brutto modo per concludere un 2019 che per il pilota Aprilia è stato molto negativo, almeno in pista. Infatti, fuori sembra andare a gonfie vele la vita privata data la felice relazione con Giulia De Lellis. Ma tornando alla MotoGP, certamente non ci voleva questa “mazzata” per terminare un anno già difficile per The Maniac.

MotoGP, Andrea Iannone risponde alla sospensione FIM

Comunque Iannone non è stato zitto dopo l’annuncio della FIM sulla sua sospensione. Sul proprio profilo ufficiale Instagram ha scritto un messaggio per commentare quanto successo:

«Sono totalmente tranquillo e ci tengo a tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing. Mi rendo disponibile a qualunque contro analisi in una vicenda che mi sorprende, anche perché – a ora – non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Negli anni, e anche in questa stagione, mi sono sottoposto a continui controlli, risultando ovviamente sempre negativo, per questo ho la massima fiducia nella conclusione positiva di questa vicenda».

Il pilota Aprilia MotoGP non è preoccupato, però si sorprende di quanto avvenuto ed è ottimista per la conclusione della vicenda che lo ha come protagonista. Gli auguriamo di uscire senza macchie da questa storia. Sarebbe un peccato altrimenti.

