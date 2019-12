Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 17 dicembre 2019. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile con piogge diffuse sulle regioni settentrionali, in particolar modo Piemonte, Liguria e Lombardia. Cieli reni o poco nuvolosi sul resto dell’Italia, con banchi di nebbia che si estenderanno in serata su Val padana e pianure della Basilicata. Temperature minime in lieve rialzo al Nord e comprese tra 8 e 13°C, tra 10 e 15°C al Centro e al Sud, con punte fino 17° in Sicilia.

Mercoledì 18 dicembre prosegue la fase di instabilità sul Nordovest e interesserà anche le Isole maggiori sin dal mattino. Cieli sereni o poco nuvolosi altrove, ma in serata arriveranno piogge autunnali anche su Lazio e Campania. Prosegue il caldo anomalo sulle regioni del Sud, con temperature massime in leggero aumento e comprese tra 18 e 22°C.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nella zona di Milano traffico rallento sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – entrambe le direzioni) in uscita a Sesto San Giovanni, tra Nodo di Pero e Cormano, tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A8 Milano-Varese (Km 0 – direzione: Milano) coda tra Cascina Merlata e Nodo A8/A4 Torino-Trieste.

Alle porte di Bologna si registrano rallentamenti sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA. A Firenze, invece, traffico a rilento sulla A1 Bologna-Roma (Km 297 – direzione: Milano) tra Firenze sud e Firenze Impruneta.

A Roma si segnalano lunghe code sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM e su Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: G.r.a.) tra Inizio Complanare e Bivio Complanare / GRA.

A Napoli traffico in Tangenziale (entrambe le direzioni) in uscita ad Arenella per traffico intenso sulla viabilita’ ordinaria. A Taranto si segnala vento forte sulla A14 Bari-Taranto tra Bari sud e Bivio A14/SS7 Appia.