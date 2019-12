MotoGP | Jorge Lorenzo a sorpresa ha fatto sapere che presto farà un annuncio sul suo futuro. Lo spagnolo ritornerà nel paddock della MotoGP.

Jorge Lorenzo si appresta a vivere il suo primo anno sabbatico dopo tante stagioni in MotoGP a lottare per la vittoria. Questa decisione, seppur sofferta, è giunta dopo un’annata complicata. Lo spagnolo, infatti, in Honda è andato incontro a diversi problemi fisici che hanno minato le sue prestazioni.

Come riportato da Servus TV lo spagnolo ha così dichiarato: “Ora mi sento davvero bene. All’inizio avevo prenotato un viaggio di sola andata per Bali, ma poi sono dovuto tornare indietro a causa di obblighi che avevo. In Austria la Ducati è velocissima, è un circuito fatto per quella moto. Anche Marc è stato molto veloce lì”.

Lorenzo: “A Vale manca qualcosa”

Jorge Lorenzo ha poi proseguito: ” Quando ho battuto Marquez lì in Austria con la Ducati l’ho fatto con manovre spettacolari, anche quella è strategia. Vi avviso che farò un annuncio e presto sarò nel paddock. Ho viaggiato per 17 anni e se posso fare questo senza pressione sarò felice di farlo”.

Lo spagnolo ha così concluso poi: “Marc non ha avuto sempre la migliore moto in questi anni. A Valentino manca quell’ultimo bit che hanno i piloti più giovani per stare lì. Per il campionato 2020 dipende anche da quello che farà la Honda con Marc”.

