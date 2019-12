MotoGP | Johann Zarco punta decisamente in alto in vista della prossima stagione. Il francese, infatti, vuole provare a conquistare la Ducati ufficiale nel 2021.

Johann Zarco sarà di nuovo in griglia di partenza nella prossima stagione. Nonostante la sua presenza fosse in forte forse, infatti, la spinta propulsiva della Ducati ha fatto si che il francese si accordasse con l’Avintia. Dall’Igna, infatti, ha rassicurato l’ex KTM che gli avrebbe fornito tutto il supporto necessario per avere una moto di primo livello.

La scelta Ducati di puntare su Zarco non è per niente casuale. Il francese, infatti, ha guidato nel giro degli ultimi 18 mesi: Honda, KTM e Yamaha e quindi è un profilo decisamente interessante per il marchio di Borgo Panigale, che potrà così assicurarsi tante informazioni sulle avversarie oltre che un pilota indubbiamente di grande talento.

Zarco vuole lottare per il titolo nei prossimi anni

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il rider transalpino ha così commentato la cosa: “All’inizio lo sviluppo sarà limitato visto che avrò la GP19, ma se sarò competitivo mi daranno di più. Ducati fa così, lo si è visto quando Iannone in Pramac andava più forte di Crutchlow. So che avrò tutto per fare bene, poi toccherà a me”.

Infine Zarco ha così concluso: “Il mio obiettivo è di tornare a stare tra i primi 10 in ogni gara. Se voglio lottare per il titolo nei prossimi 2-3 anni devo riuscirci. Voglio conquistare la Ducati ufficiale nel 2021″.

Antonio Russo