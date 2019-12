Herpes emergenza: come liberarsene in poche ore

L’herpes labiale è una delle cose più fastidiose di sempre: una spiacevole malattia infettiva provocata dal virus herpes simplex. Ne esistono due tipi: quello che colpisce le labbra e quello che colpisce i genitali. Alcune persone, pur avendo il virus nell’organismo non manifestano alcun sintomo, mentre altre sviluppano delle piccole vesciche ai margini della bocca. Queste bolle possono comparire anche nel cavo orale, per esempio sul palato o le gengive.

Non c’è cura definitiva per questo virus, ma il rimedio più efficace è sicuramente l’aglio, che è ricco di sostanze antibiotiche e antiossidanti. Puoi passarne uno spicchio macinato direttamente sull’herpes e lasciare agire per un quarto d’ora, poi si risciacqua con acqua abbondante. Anche bere latte può aiutare a prevenirlo perché contiene lisina, una sostanza utile per questa infezione. Si può anche passare direttamente qualche goccia di latte sul punto infettato. Oppure il succo di limone, si può ricorrere a qualche goccia dal momento che il limone è utile come disinfettante.