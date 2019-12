La bella Gessica Notaro mostra l’occhio tenuto fino ad oggi sempre bendato. Lo fa nel corso di un video postato su Facebook: “Voglio farvi vedere tutto”.

Appuntamento importante per Gessica Notaro, con l’occhio rovinato dall’acido spruzzatole in faccia dal suo ex che per la prima volta viene mostrato dalla donna. Nel corso di un filmato pubblicato sul proprio profilo personale Facebook, la riminese afferma: “Sono in pre-sala operatoria. Quello di oggi non è un vero e proprio intervento, ma è comunque un giorno particolare perché i medici devono tagliare nel mezzo le due palpebre che sono rimaste cucite in questi due anni, per vedere che succede all’interno dell’occhio”. La vicenda di Gessica Notaro è ben nota a tutti. Nel 2017 il suo ex, Edson Tavares, originario di Capo Verde, le gettò in faccia dell’acido muriatico. La donna rimase sfregiata e subì delle orribili ustioni.

Gessica Notaro occhio, lei scopre tutto e si toglie la benda

E nel filmato la bella Gessica racconta quanto segue. “Non è la svolta decisiva, ma ci avviciniamo. Mi sembrava giusto, visto che siamo arrivati a questo punto… e vi racconto dopo come è andata”. Poi il tutto termina con lei che si toglie gli occhiali e la benda che le fascia l’occhio sinistro. Il tutto è avvenuto all’interno dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.

