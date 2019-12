Una coppia, sposatasi in Galles, ha deciso di divorziare poche ore dopo il matrimonio a causa di una furibonda lite scoppiata durante il ricevimento di nozze.

È durato solo poche ore il matrimonio tra una coppia sposata in una località del Galles. Come raccontato dalla redazione del tabloid britannico The Sun, Steffan Wilson ed Erin Mason-George dopo aver pronunciato il fatidico “si” avevano iniziato i festeggiamenti per il ricevimento di nozze, durante il quale, però, è scoppiata una furibonda lite tra la sposa ed il fratello e testimone dello sposo Tomos Rhydian Wilson. Al culmine della lite, riporta The Sun, il testimone avrebbe aggredito e picchiato la cognata gettandola a terra e trascinandola per il vestito per le scale. La lite sarebbe scoppiata perché la sposa aveva chiesto a Tomos Rhydian Wilson e ad i suoi familiari di andare a letto perché essendo troppo ubriachi le stavano rovinando la festa, parole che hanno mandato il testimone su tutte le furie. L’episodio avrebbe anche incrinato il rapporto tra i neosposi che hanno deciso di divorziare poco dopo il matrimonio, giorno dal quale non si sono più visti e sentiti. I fatti, come scrive The Sun, si sono verificati lo scorso luglio, ma sono stati resi noti solo in questi giorni dopo la condanna per aggressione di Tomos Rhydian Wilson a 240 ore di lavoro non retribuito. L’imputato è stato anche condannato a risarcire l’ex cognata, le sue sorelle e la madre.

