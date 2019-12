Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ricomincia con un bacio: “Il mio amore”

Fabrizio Frizzi è scomparso da un anno e mezzo e ha lasciato un vuoto incolmabile nelle vite della sua famiglia, dei suoi cari e dei suoi amici. In particolar modo di Carlotta Mantovan e della loro bambina Stella. La povera Carlotta si è ritrovata da un momento all’altro senza più il suo punto di riferimento e ha dovuto rimboccarsi le maniche e mettere da parte il dolore per crescere la loro bambina, che invece si è ritrovata da un momento all’altro senza ad un padre.

Da qualche mese la vita di Carlotta è tornata ad essere normale: ha ricominciato a viaggiare, a sorridere, a fare le cose che faceva prima. Sta vivendo la vita che avrebbe voluto vivere in coppia, lo sta facendo da sola e con la compagnia della sua bambina da cui non si separa mai. È bellissimo vedere l’amore di queste due piccole donne che hanno affrontato insieme l’inferno e ne sono uscite più forti che mai. Sui social Carlotta ha pubblicato uno scatto in cui la piccola Stella le da un bacio: “Il mio amore”, scrive lei. Per adesso non ha bisogno di nient’altro.