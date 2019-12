Il Ministero ha pubblicato nove avvisi in merito al ritiro di numerosi lotti di capsule di caffè per il possibile rilascio di frammenti di plastica durante il processo di erogazione.

Sul sito del Ministero della Salute nella giornata di ieri, lunedì 16 dicembre, sono stati pubblicati 9 avvisi in merito al ritiro di alcuni prodotti alimentari. Oggetto del richiamo sono stati alcuni lotti di capsule di caffè compatibili con le macchine Nescafé Dolce Gusto di vari marchi e distributori. Il ritiro, come si legge nei vari comunicati pubblicati dal Ministero, è stato effettuato per il “rischio di avere piccole particelle di plastica nella tazza, rilasciate dalla capsula durante il processo di erogazione“. Il Ministero ha precisato inoltre che il consumo dei prodotti interessati dal ritiro “potrebbe presentare un rischio per la salute in caso di ingestione di una piccola particella di plastica“.

Richiamo di numerosi lotti di capsule di caffè: “Consumarle potrebbe presentare un rischio per la salute“

Nove avvisi sono apparsi sulla sezione “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori” del sito del Ministero della Salute. Gli avvisi hanno come oggetto del ritiro alcuni lotti di capsule di caffè compatibili con le macchine Nescafé Dolce Gusto, prodotti da Beyers Caffè Italia Srl nello stabilimento di via Marino Serenari 33H, 40013 Castel Maggiore, in provincia di Bologna, ma distribuiti da vari marchi, tra cui Conad, Amazon e Meseta. Il motivo del richiamo, come riportato nelle note del Ministero, è legato al “rischio di avere piccole particelle di plastica nella tazza, rilasciate dalla capsula durante il processo di erogazione“. Per tali ragioni il consumo dei prodotti interessati potrebbe “presentare un rischio per la salute in caso di ingestione di una piccola particella di plastica“. Ecco i lotti e le marche delle capsule ritirate dal mercato:

Capsule compatibili Dolce Gusto a marchio Fortisimo vendute nei Supermercati Tosano Cerea Srl: Fortisimo D.G. Cortado X 30 Caps numero lotto L192450 , Fortisimo D.G. The Sol Limone X 30 Caps numero lotto L191770 e Fortisimo D.G. The Limone X 30 Caps numero lotto L193190 . La data di scadenza o conservazione dei lotti interessati è fissata da 12 a 24 mesi.

vendute nei Supermercati Tosano Cerea Srl: Fortisimo D.G. Cortado X 30 Caps numero lotto , Fortisimo D.G. The Sol Limone X 30 Caps numero lotto L191770 e Fortisimo D.G. The Limone X 30 Caps numero lotto . La data di scadenza o conservazione dei lotti interessati è fissata da 12 a 24 mesi. Capsule compatibili Dolce Gusto a marchio Palombini commercializzate da Daroma S.P.A e: Palombini Classico D. Gusto X 16 Caps GDO numero lotti L191750 – L192880 – L193100 – L193110 e Palombini Intenso D. Gusto X 16 Caps GDO numero lotti L191480 – L192470 – L192870 . La data di scadenza o conservazione dei lotti interessati è fissata a 24 mesi.

commercializzate da Daroma S.P.A e: Palombini Classico D. Gusto X 16 Caps GDO numero lotti – – – e Palombini Intenso D. Gusto X 16 Caps GDO numero lotti – – . La data di scadenza o conservazione dei lotti interessati è fissata a 24 mesi. Capsule Compatibili Dolce Gusto a marchio Meseta commercializzate da Coind Società Cooperativa – Meseta: Meseta D. Gusto Classico 16 CapsX6Ast numero lotto L19208 , Meseta D. Gusto Intenso 16 CapsX6Ast numero lotti L19178 – L19208 e Meseta D. Gusto Decaffeinato 16 CapsX6Ast numero lotto L19294 . Data di scadenza fissata per tutti i lotti a partire da 18 mesi.

commercializzate da Coind Società Cooperativa – Meseta: Meseta D. Gusto Classico 16 CapsX6Ast numero lotto , Meseta D. Gusto Intenso 16 CapsX6Ast numero lotti e Meseta D. Gusto Decaffeinato 16 CapsX6Ast numero lotto . Data di scadenza fissata per tutti i lotti a partire da 18 mesi. Capsule Compatibili Dolce Gusto a marchio Conad commercializzate da Coind Società Cooperativa – Conad: Conad D. Gusto Intenso 16 CapsX6Ast, Conad D. Gusto 100% arabica 16 CapsX6Ast, Conad D. Gusto Decaffeinato16 CapsX6Ast, Conad D. Gusto Ginseng 16 CapsX6Ast, Conad D. Gusto Cortado 16 CapsX6Ast e Conad D. Gusto Orzo 16 CapsX6Ast. Data di scadenza: da 12 a 18 mesi.

commercializzate da Coind Società Cooperativa – Conad: Conad D. Gusto Intenso 16 CapsX6Ast, Conad D. Gusto 100% arabica 16 CapsX6Ast, Conad D. Gusto Decaffeinato16 CapsX6Ast, Conad D. Gusto Ginseng 16 CapsX6Ast, Conad D. Gusto Cortado 16 CapsX6Ast e Conad D. Gusto Orzo 16 CapsX6Ast. Data di scadenza: da 12 a 18 mesi. Capsule Compatibili Dolce Gusto a marchio Caffè Consuelo commercializzate da Coind Società Cooperativa – Caffè Consuelo: Caffè Consuelo D. Gusto Intenso 16 CapsX6Ast, Caffè Consuelo D. Gusto Deca 16 CapsX6Ast, Caffè Consuelo D. Gusto Supremo 16 CapsX6Ast, Caffè Consuelo D. Gusto Classico 16 CapsX6Ast e Caffè Consuelo D. Gusto Forte 16 CapsX6Ast. Data di scadenza: da 18 mesi.

commercializzate da Coind Società Cooperativa – Caffè Consuelo: Caffè Consuelo D. Gusto Intenso 16 CapsX6Ast, Caffè Consuelo D. Gusto Deca 16 CapsX6Ast, Caffè Consuelo D. Gusto Supremo 16 CapsX6Ast, Caffè Consuelo D. Gusto Classico 16 CapsX6Ast e Caffè Consuelo D. Gusto Forte 16 CapsX6Ast. Data di scadenza: da 18 mesi. Capsule Compatibili Dolce Gusto a marchio Caffè Leoni commercializzate da Coind Società Cooperativa – Caffè Leoni: Caffè Leoni D. Gusto Classico 16 CapsX6Ast e Caffè Leoni D. Gusto Forte 16 CapsX6Ast. Data di scadenza: da 18 mesi.

commercializzate da Coind Società Cooperativa – Caffè Leoni: Caffè Leoni D. Gusto Classico 16 CapsX6Ast e Caffè Leoni D. Gusto Forte 16 CapsX6Ast. Data di scadenza: da 18 mesi. Capsule Compatibili Dolce Gusto a marchio Bonini commercializzate dalla società Bonini Srl: Bonini Cioccolata Dark X16 Caps numero lotti L192690 e L193110 e Bonini Cioccolata D. Gusto Cortado X16 Caps numero lotto 193170 . Data di scadenza: da 12 a 18 mesi.

commercializzate dalla società Bonini Srl: Bonini Cioccolata Dark X16 Caps numero lotti e e Bonini Cioccolata D. Gusto Cortado X16 Caps numero lotto . Data di scadenza: da 12 a 18 mesi. Capsule Compatibili Dolce Gusto a marchio Happy Belly – Solimo commercializzate da Amazon Eu Sarl Succursale Italiana in vari formati da 120g a 176g: Happy Belly DG Grande Intens UTZ3X16CAPS (L191730), Happy Belly DG Americano UTZ 3X16CAPS (L191910 & L191920), Solimo D.G Cappuccino UTZ 6X16Caps (L191890), Solimo D.G Lungo UTZ 6X16Caps e Happy Belly DG Grande Intens UTZ3X16CAPS (L191930). Data di scadenza: da 12 mesi.

commercializzate da Amazon Eu Sarl Succursale Italiana in vari formati da 120g a 176g: Happy Belly DG Grande Intens UTZ3X16CAPS (L191730), Happy Belly DG Americano UTZ 3X16CAPS (L191910 & L191920), Solimo D.G Cappuccino UTZ 6X16Caps (L191890), Solimo D.G Lungo UTZ 6X16Caps e Happy Belly DG Grande Intens UTZ3X16CAPS (L191930). Data di scadenza: da 12 mesi. Capsule Compatibili Dolce Gusto a marchio 101 Caffè commercializzate da 101 Caffè Srl: 101 Caffelatte Dolce Gusto X 100 Caps, Cioccolosa Dolce Gusto X 800 Caps. Data di scadenza: da 12 a 18 mesi.

