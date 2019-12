“Denise Pipitone è viva” la segnalazione a Chi L’ha Visto

Denise Pipitone è ancora viva? La bambina scomparsa a Mazara del Vallo in Sicilia nel 2004 è rimasto uno dei casi irrisolti più tristi dell’ultimo decennio. I suoi genitori hanno lottato tantissimo in questi anni per avere giustizia e scoprire la verità sulla loro bambina: proprio suo padre si è sfogato su Facebook con un post che ha fatto il giro dei social: “Credete che questo padre sia rimasto a guardare? Nella mia vita ho preso decisioni e fatto scelte drastiche, non facili ma che erano opportune a causa di argomenti a me poco chiari e poco convincenti. Mi sono schierato dalla parte del più debole che in questo caso era Denise. Insieme a Piera combattiamo per la verità. Chiunque sia il colpevole deve pagare per il male che ha procurato. I bambini non si toccano per nessuna ragione e non esiste alcuna giustificazione che tenga. Pensate al dramma e al dolore di un padre doppiamente colpito, una figlia scomparsa e l’altra sospettata/accusata”.

Durante la puntata di Chi L’ha Visto un telespettatore ha inviato in diretta una fotografia che ha sconvolto la vicenda di Denise, la bambina scomparsa in sicilia. In questo scatto c’è una ragazza che somiglia molto alla bambina scomparsa. I suoi genitori in tutti questi anni non si sono mai arresi e hanno lottato per avere giustizia.