Colesterolo prevenzione: l’unico frutto in grado di abbassarlo

Un italiano su 3 ha il colesterolo alto e una su cinque muore per malattie cardiovascolari avute a causa del mancato controllo del colesterolo. L’Ldl fa ridurre i rischi di infarto e ictus, e uno dei segreti di buona salute è di mantenere ancora più basso il valore di una sua sottoclasse, l’Ldl-c, quello cattivo. Non ci sono criteri condivisi su quando iniziare lo screening, il medico dovrebbe regolarsi sulla base del profilo di rischio individuale del paziente, ma è comunque raccomandabile fare un primo controllo intorno ai 40-50 anni.

La dieta è fondamentale per mantenerlo basso, per esempio mangiare due mele al giorno può ridurre il rischio di ictus o infarto. Da quanto emerso da uno studio dell’Unità di Nutrizione Umana di Hugh Sinclair presso l’Università di Reading, nel Regno Unito. Sul Daily Mail è emerso che per un gruppo di persone dai 20 ai 69 anni, dopo aver mangiato due mele al giorno, il colesterolo è risultato inferiore del quasi 4%.