Una clochard che stava cantando un’opera lirica all’interno della metropolitana di Los Angeles è stata scritturata da un discografico, ma il suo sogno si è presto infranto: la donna è tornata a vivere in strada.

Non è stata una storia a lieto fine quella di Emily Zamourka, la senzatetto che aveva stupito tutti i pendolari in attesa sulla banchina di una metropolitana di Los Angeles cantando magistralmente un’opera di Puccini. La donna, dopo la sua spettacolare performance, era stata contattata e scritturata da un discografico, ma il suo sogno dopo una sola esibizione è andato in pezzi, facendola tornare a vivere per strada.

Clochard canta opera lirica e viene scritturata da un discografico, ma il sogno si infrange subito: torna a vivere in strada

Una storia degna delle migliori pellicole quella di Emily Zamourka, una donna moldava di 54 anni giunta negli Stati Uniti quando ne aveva solo 24 per inseguire il famoso sogno Americano, terminata però con la sconfitta del protagonista. La donna, insegnante di violino e pianoforte, nel 2005 è stata colpita da una grave malattia al pancreas ed al fegato, riportano i media locali e la redazione Leggo, ed a causa delle ingenti spese mediche era finita in disgrazia. Avrebbe soggiornato da un’amica per circa un anno fino a quando la sua benefattrice venne a purtroppo a mancare, facendola finire a dormire per strada. Proprio mentre vagabondava qualcuno le avrebbe rubato un violino da 10mila euro, riporta Leggo, suo unico strumento di lavoro.

In preda allo sconforto Emily Zamourka, divenuta una senzatetto, mentre vagava nella metropolitana di Las Vegas avrebbe iniziato ad intonare con sommo stupore dei pendolari un’opera del Puccini. Talento quello della donna non passato inosservato agli occhi di un discografico il quale ha deciso di scritturarla. L’idillio però si è ben presto interrotto: dopo un solo evento, riporta la redazione di Leggo, avvenuto nella Little Italy di Los Angeles il rapporto tra i due si è incrinato a causa di divergenze artistiche. Una triste storia quella di Emily Zamourka che ad un passo dalla realizzazione del suo sogno è tornata a vivere nel proprio incubo.

