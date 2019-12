Christian De Sica oggi è cambiato di aspetto. Oggi l’attore e figlio d’arte ammette di avere subito qualche mutamento inevitabile, si presenta così.

Torna al cinema De Sica, e nel periodo natalizio come da tradizione. Dopo la reunion con Massimo Boldi, con il quale ha ritrovato un sodalizio artistico che era venuto meno per alcuni anni, e soprattutto dopo aver messo da parte le presunte incomprensioni reciproche, il figlio del grande attore Vittorio è ora sul grande schermo con il suo cinepanettone. Il titolo è ‘Sono solo Fantasmi’. Nel frattempo De Sica oggi è impegnato in un altro progetto proprio al fianco di Boldi. Il 68enne romano ha preso parte all’evento per Telethon che ha avuto luogo a Villa Miani, nella capitale. Con lui c’era anche la moglie Silvia. Di De Sica però ha colpito l’aspetto, con una forma fisica più rotondeggiante del solito.

Giusto qualche mese fa, per il settimanale ‘Chi’, De Sica aveva posto l’accento su un cambiamento non da poco in merito ai personaggi interpretati. “Sono sempre stato un industriale, un figlio di papà, un riccone. Ultimamente però mi capita di rivestire i panni ‘dei poracci’. La verità è che sono invecchiato, e sono pure ingrassato. E allora mi travesto per nascondere il più possibile la mia stazza”.

