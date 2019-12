Bimba muore, la piccola malata di cancro non ce l’ha fatta: la scomparsa a causa di un errore dei medici, il dramma della famiglia

Un tragico errore dei medici ha condannato la piccola Darcy McGuire. La bambina, che viveva in Scozia, aveva solo 8 anni ed è scomparsa per un tumore alle ossa. Ma i dottori erano certi che i suoi malesseri fossero solo dolori legati alla crescita. Quando il cancro è stato scoperto, all’età di 4 anni, era purtroppo già in stato molto avanzato. La piccola sapeva ormai di non avere più molto da vivere negli ultimi tempi e aveva anche aiutato i suoi a organizzare il suo funerale. La famiglia ha annunciato la morte con un post sulla pagina Facebook dedicata a lei. “Col cuore spezzato comunichiamo a tutti che Darcy Rae McGuire ha conquistato le sue ali d’angelo la mattina del 15-12-2019 – hanno scritto i genitori – Vorrei ringraziare tutti colore che hanno inviato messaggi per avere aggiornamenti, ma io e i bambini abbiamo avuto bisogno di trascorrere queste ultime settimane senza rispondere”.