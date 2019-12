Bere acqua miele e limone per un anno può avere benefici importantissimi per la salute: il racconto di una blogger che lo ha fatto

Acqua calda, miele e limone, un rimedio che può aiutare molto contro il raffreddore. Ma non solo. Bevendola per un anno, i benefici per la salute sono impensabili. Li racconta la blogger australiana Crystal Davis, che sull’Elephant Journal ha spiegato la sua esperienza e di come la sua vita sia cambiata. “Ho accettato la sfida di berli per un anno ma ero piuttosto scettica – ha dichiarato – La cosa fondamentale è bere acqua calda con mezzo limone a stomaco vuoto. Dopo averlo fatto, sono molto felice. Non ho avuto un raffreddore per un anno intero. Nemmeno mal di stomaco o altre cose del genere. Ho iniziato a essere così entusiasta da portare la bevanda sempre con me. Sono diventata una persona mattiniera e non ho nemmeno più bisogno di prendere il caffè. Mi sento più energica e positiva”. Altri benefici sono il miglioramento delle funzioni digestive, la pulizia delle vie urinarie, la stimolazione della circolazione sanguigna e il ringiovanimento della pelle.

Quali le indicazioni per consumare al meglio la bevanda? Ancora Crystal Davis spiega: “Bollite l’acqua e fatela raffreddare un po’, quindi sciogliete al suo interno un cucchiaino di miele. Spremete mezzo limone e bevete appena alzati al letto. Se mezzo limone da’ un sapore troppo acido per voi, iniziate con un po’ più di miele e magari utilizzando un quarto di limone, fin quando non vi abituate”.