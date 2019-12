Le foglie di alloro, molto note nella cultura alimentare mediterranea, aiutano in molti modi la nostra salute: ecco come

Le foglie di alloro vengono spesso utilizzate nella realizzazione di piatti culinari della cultura mediterranea, fin dai tempi dei Greci e dei Romani. Si tratta di una pianta sempreverde, che è un grande alleato per la nostra salute. Innanzitutto, è un digestivo naturale di grande efficacia, aiutando anche a espellere il gas dall’intestino. In questo modo, si riduce anche il gonfiore addominale. Non solo: le foglie di alloro sono ricche anche di limonene, una sostanza con proprietà antiossidanti. L’assunzione periodica stimola l’appetito, alza i livelli di vitamina C e di acido folico nel corpo, quest’ultimo componente fondamentale per donne in gravidanza. Elevati anche i contenuti in termini di vitamina A e vitamina B, in quest’ultimo caso dunque intervenendo positivamente sul metabolismo. Non è finita qui: il potassio aiuta le fibre muscolari, anche quelle cardiache. Particolarmente consigliati gli infusi, per godere di tutte le proprietà degli oli essenziali contenuti nelle foglie.