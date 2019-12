Nel 2022 si terranno i mondiali di calcio in Qatar, un evento per il quale tutta la nazione si sta già mobilitando da tempo per arrivare pronta all’evento che porterà tantissimi tifosi a visitare il Paese per poter sostenere la propria nazionale verso la conquista dell’ambito titolo. L’organizzazione non sta perdendo tempo e via via vengono sistemati i vari tasselli. Per quello che riguarda la mobilità c’è un’importante novità con la messa a disposizione di una flotta di Volkswagen ID Buzz a guida autonoma. Saranno disponibili per gli ospiti che andranno a seguire la manifestazione calcistica per gli spostamenti da una parte all’altra.

Mondiali Qatar 2022, a disposizione una flotta di Volkswagen ID Buzz

Una decisione presa anche per la tutela dell’ambiente andando a ridurre in maniera sensibile quelle che sono le emissioni. Un netto passo in avanti per quello che riguarda la guida autonoma che sta prendendo sempre più piede negli ultimi mesi con test che vengono effettuati in tutte le nazioni. In più di qualche aeroporto sono già a disposizione dei bus che possono muoversi in autonomia trasportando i passeggeri da una parte all’altra per raggiungere la destinazione all’interno dello stesso.