La MINI Clubman va verso la versione SUV. Per esigenze di mercato, soprattutto negli Stati Uniti, l’automobile potrebbe essere presentata sul mercato in una nuova veste, più spaziosa. A parlare di questa possibile novità di mercato è stato Oliver Heilmer, capo designer dell’azienda che ha accennato alla possibilità di vedere la Clubman nella versione SUV per andare a dare al pubblico una nuova opzione rispetto alla Countryman. Una scelta che potrebbe portare maggiori introiti alla società anglo tedesca, pronta a

Per tutte le informazioni sulle novità delle auto e moto CLICCA QUI

MINI Clubman, si va vero il SUV

Al momento si tratta solamente di un’ipotesi dato che non è da escludere che sia la stessa Countryman a vedere modificare le proprie dimensioni con l’opportunità di essere ancora più spaziosa. Quello che appare certo però è che sarà tutta la gamma della MINI ad avere importanti novità dal lato estetico con la possibilità di veder cambiare nuovamente lo spazio all’interno anche delle versioni a tre porte. Si va infatti verso la ricerca di un maggiore spazio per l’abitacolo per rendere ancora più confortevole il viaggio per i passeggeri delle auto.