MotoGP | Jack Miller ha parlato del suo particolare rapporto con la F1, sport che da un certo punto di vista ama per lo spettacolo offerto di contorno.

Sono davvero tanti i piloti di MotoGP che hanno un amore particolare per la F1. Valentino Rossi ad esempio in passato ha guidato per la Ferrari in alcuni test ed è stato addirittura vicino a passare in pianta stabile al volante di una vettura di Maranello. Sempre il Dottore proprio pochi giorni fa è stato protagonista di qualche giro sulla Mercedes.

Anche Marquez, grazie allo sponsor Red Bull si è tolto lo sfizio di guidare una F1 l’anno scorso. Insomma questi ragazzi non riescono proprio a stare lontani dai motori. Anche Jack Miller lo si vede spesso bazzicare lì dove c’è velocità. Qualche mese fa ad esempio è stato ospite del GP di Monza.

Millan: “Provare una F1 non è tra le mie priorità”

Come riportato da “Motorsport-total.com” l’australiano ha così dichiarato: “Mi sono divertito molto a guardare dal vivo il GP di Monza. Ho incontrato tante persone fantastiche. Normalmente il mio rituale domenicale con la F1 è che accendo la TV per guardare la gara, mi addormento e poi mi sveglio per guardare la fine”.

Infine Jack Miller ha così concluso: “Lo spettacolo che fanno prima della partenza è davvero fantastico e credo che la MotoGP potrebbe imparare qualcosa da questo mondo. Sarebbe bello provare una vettura di F1, ma non è tra le mie priorità, prima ad esempio mi piacerebbe guidare una macchina da Rally. Non voglio essere frainteso, se si presentasse l’occasione di provare una F1 accetterei, ma non è la mia priorità”.

Antonio Russo