Edwige Fenech, lontano dalle scene e oggi 70enne, appare molto diversa da come l’abbiamo conosciuta: ecco gli scatti della sua nuova vita

Edwige Fenech, all’anagrafe Edwige Sfenek, è stata una delle icone sexy del cinema italiano degli anni Settanta e Ottanta. L’attrice algerina, trasferitasi prima in Francia da giovane poi in Italia, dove ha girato numerosi film, oggi ha 70 anni ma resta una donna di una bellezza senza pari. Caratterialmente, è stata in ogni caso sempre molto diversa dall’immagine di femme fatale che il mondo dello spettacolo gli aveva dipinto addosso. “Spogliarmi davanti a gente che non conoscevo era terrificante – ha confessato tempo dopo a Vanity Fair – Io sono sempre stata una persona discreta, anche nel modo di vestire. Sono sempre stata minimalista, mai in giro scollata o trasparente, mai topless”. Oggi, la si vede camminare tranquillamente tra la gente insieme al suo compagno. I segni del tempo non sembrano aver inciso minimamente su di lei.